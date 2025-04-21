شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يطلب من مسئولى الزمالك تعديل عقده ماليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك من إدارة ناديه تعديل عقده ماليًا، مشيرا إلى أنه يستحق التقدير المالي، بعدما أصبح الحارس الأساسى للفريق الأبيض طيلة الفترة الماضية.

وأكد مصدر مسئول، في تصريحات صحفية: "محمد عواد كان يتقاضى 16 إلى 18 مليون في عقده القديم، والحارس تقديرًا للنادي قام بتجديد العقد بـ6 ملايين جنيه" فقط، إلا أنه بعد تألقه بشكل ملحوظ طالب بتعديل عقده أسوة بباقى اللاعبين.

وأضاف: "حارس الزمالك يرى أنه الحارس الأساسي، وتم تجديد عقود لاعبين وآخرهم محمود الونش بمبالغ مالية كبيرة".