شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية تموين الجيزة تضبط 1.3 طن فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي والان مع تفاصيل الخبر

شنت مديرية تموين الجيزة، عدة حملات على محلات وأسواق الأسماك المملحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات للتعامل مع كافة المخالفات التموينية وتمشيط الأسواق والمحال من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 79 محضرًا للمحال المخالفة، وضبط كمية من الفسيخ والرنجة مقدارها 1312 كيلو جرامًا ما بين مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح السيد بلاسي مدير مديرية تموين الجيزة، أن الحملات التي تقوم بها المديرية تهدف في المقام الأول إلى ضبط الأسماك المملحة غير المطابقة للمواصفات والتي تشكل خطورة بالغة على صحة المواطنين مؤكدًا تشكيل غرفة عمليات لتلقي الشكاوى خلال أعياد شم النسيم.

وناشد مدير مديرية تموين الجيزة، جمهور المستهلكين بعدم التعامل مع الأسماك المعروضة بالأسواق العشوائية أو الباعة الجائلين والتعامل مع المحال الموثوق منها والتأكد من صلاحية الأسماك المملحة والمدخنة بكافة أنواعها وعلى رأسها الرنجة والتأكد من عدم وجود رائحة غير طبيعية للفسيخ، حفاظًا على سلامة المواطنين.



سمك غير صالح



