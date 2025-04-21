شكرا لقرائتكم خبر عن 51.06 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الاثنين 21 أبريل 2025 بالبنك الأهلى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الإثنين، 21 أبريل 2025 12:00 ص

بلغ سعر الدولار اليوم الأثنين 21 أبريل 2025، بالبنك الأهلى المصرى 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وذلك خلال آخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك المصرية أمام الجنيه. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 51.05 جنيه للشراء 51.19 البيع، وفى بنك مصر سجل سعر الدولار 51.06 جنيه للشراء و51.16 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 51.06 جنيه للشراء و51.16 البيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.06 جنيه للشراء.

51.16 جنيه للبيع.

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