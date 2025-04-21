شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب فريق بيراميدز من حسم أول بطولة دوري فى تاريخ الفريق السماوي، بعد التعادل المثير لكتيبة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع النادي الأهلي صاحب المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الثانية من لقاءات حسم لقب المسابقة المحلية، ويتوج بيراميدز باللقب حال فوزه بخمس مباريات، دون انتظار نتائج المنافسين على اللقب.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز فى مباراة الجولة الثانية من مباريات حسم الدوري، بهدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة مبتعداً بصدارة جدول الترتيب، بينما رفع الأهلي رصيده للنقطة 40 فى المركز الثاني، ويتبقى لكل فريق 6 مباريات.

وجاءت مواعيد مباريات بيراميدز الستة المتبقية في الدوري كالتالي:



1- بيراميدز & حرس الحدود: يوم 30 أبريل، الساعة الخامسة مساءً

2- بيراميدز & فاركو: يوم 4 مايو، الساعة الخامسة مساءً

3- بيراميدز & البنك الأهلي: يوم 9 مايو، الساعة الثامنة مساءً

4- الزمالك & بيراميدز: يوم 13 مايو، الساعة الثامنة مساءً

5- بيراميدز & بتروجيت: يوم 17 مايو، الساعة الخامسة مساء

6- بيراميدز & سيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة.