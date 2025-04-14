شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع جميع ركابها.. تحطم طائرة ذات محركين شمال نيويورك والان نبدء بالتفاصيل

صعوبة الوصول لمكان الحادث

الدمام - شريف احمد - أعربت السلطات الأمريكية اليوم الأحد، عن اعتقادها بمقتل 6 أشخاص كانوا على متن طائرة ذات محركين، تحطمت في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك.وأوضحت السلطات أن الطائرة - وهي من طراز "ميتسوبيشي إم يو2- بي" - سقطت ظهر أمس السبت في كوباك بنيويورك، ولكنها تحطمت على بعد نحو 48 كيلومترًا (30 ميلًا) من وجهتها مطار مقاطعة كولومبيا.وقال مسؤول مطلع على الحادث، إن كل الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة من المعتقد أنهم لقوا حتفهم.وأكدت نائب قائد شركة مقاطعة كولومبيا جاكلين سالفاتوري أمس السبت، أن الحادث كان مميتًا لكنها رفضت الكشف عن عدد القتلى.وأوضحت سالفاتور في مؤتمر صحفي عُقد بالقرب موقع الحادث على بعد نحو 80 كيلومترًا (50 ميلًا) جنوب ألباني، إن "الحادث وقع في وسط حقل موحل جدًا، لذلك فإنه من الصعب الوصول إليه".وقال المجلس الوطني لسلامة النقل إنه أرسل فريق تحقيق.ومن المتوقع أن يقدم الفريق تفاصيل إضافية عن التحقيق في وقت لاحق اليوم.