شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 11586 نقطة، وبتداولات بلغت 5.412 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 230.197 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 9.481 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 101 شركة ارتفعت أسهم 101 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 136، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الأسماك، والجزيرة ريت، والاستثمار ريت، وهرفي للأغذية، وثمار، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول، كانت أسهم شركات، جاهز، والأندلس، وأسيج، وبروج للتأمين، ورسن، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.2%، عند 28281 نقطة، وبتداولات بلغت، 27.686 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.268 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 54.2 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 56 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 26، من بين 113 شركة مدرجة في السوق الموازية.