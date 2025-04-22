وزير الدفاع منسى من المدير العام لمصرف الإسكان على مشاريع المصرف الهادفة إلى تأمين القروض للبنانيين

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مفتي بعلبك الهرمل السابق الشيخ خالد الصلح، حيث تم البحث في شؤون اجتماعية وإنمائية تخص أبناء المنطقة ودور المؤسسة العسكرية في صون الأمن والاستقرار.

واطّلع منسى من المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب على رأس وفد، على مشاريع المصرف الهادفة إلى تأمين القروض للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وفي مقدمتها قرض الصندوق العربي، إضافةً إلى آليات التقديم الإلكتروني التي باتت متاحة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة للراغبين في الاستفادة من هذه القروض.

بدوره، اقترح منسى درس إمكانية التعاون في هذه المشاريع بين مصرف الإسكان وجهاز إسكان العسكريين في الجيش، بما يساهم في توسيع فرص حصول العسكريين على القروض السكنية.

كذلك استقبل كلا من المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لوزارة الثقافة علي الصمد، المدير العام لمصلحة الليطاني سامي علوية، المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي والمدير العام لسلامة وأمن الغذاء ايلي عوض، وتم التداول في خطط الوزارة لدعم المناطق المتضررة ودور الجيش في مواكبة هذه الجهود، بالإضافة الى مواضيع تخص الرواتب والأجور في القطاع العام.

وعرض منسى مع النائب السابق محمود عواد الأوضاع العامة والتحديات المعيشية الراهنة في البلاد.