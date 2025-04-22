اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تصريح له، بانه تحدث للتو إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن إيران والتجارة ونحن متفقون بشأن جميع القضايا.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: تحدثت للتو إلى نتانياهو عن إيران والتجارة ونحن متفقون بشأن جميع القضايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.