لجنة متابعة مقررات الازهر ووثيقة الاخوة الانسانية نعت البابا فرنسيس واكدت تمسكها بمبادئه

نعت اللجنة الوطنية لمتابعة مقررات الازهر الشريف ووثيقة الاخوة الانسانية قداسة البابا فرنسيس في بيان اصدرته عقب اجتماع عقد حضوريا وعبر الهاتف في مكتب رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في بلس، جمع الى السنيورة، نائب رئيس الحكومة طارق متري، الوزراء السابقين القاضي عباس الحلبي، خالد قباني، أحمد فتفت وحسن منيمنة، النائبين السابقين فارس سعيد وباسم الشاب، الاستاذ محمد السماك، الدكاترة أنطوان قربان، رضوان السيد، الياس الحلبي، أنطوان حداد، منى فياض، خالد زيادة، أنطوان مسرة، حارث سليمان ولينا التنير.

وأعربت اللجنة في بيان، "بالغ الحزن والالم لوفاة البابا فرنسيس الذي نذر نفسه لخدمة الإنسان والفقراء منذ أن كان رئيسا لمجلس أساقفة العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس"، وأكدت تمسكها بـ"مبادئ الحوار والوفاق والتآخي والرحمة والمحبة والإيمان والسلام التي رفع قداسة البابا الراحل لواءها وعمل عليها منذ بداية حبريته الى اليوم الأخير من حياته".

اضافت: "لقد أرسى بابا الإنسانية ورسالة السلام، الذي يحمل اسم القديس فرنسيس الأسيزي- الذي بادر إلى فتح أبواب الحوار في زمن حروب الفرنجة - قواعد إنسانية عميقة وشاملة للعلاقات الإسلامية - المسيحية من خلال وثيقة الأخوة الإنسانية التي صادق عليها مع الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب في أبو ظبي في العام 2019"، واوضحت ان الوثيقة "شكلت عنوانا لمرحلة جديدة من العمل الاسلامي - المسيحي المشترك لخدمة الإنسان والإنسانية جمعاء".

ولفتت اللجنة الى ان اعضاءها "الذين آلمهم المصاب الجلل بوفاة البابا الراحل، يؤكدون تمسكهم بمبادئ الحوار والوفاق والتآخي والرحمة والمحبة والإيمان والسلام التي رفع قداسة البابا الراحل لواءها وعمل عليها منذ بداية حبريته حتى اليوم الأخير من حياته حين لم ينس أن يتعاطف ويتضامن مع غزة ولبنان في عظته الأخيرة قبل وفاته. وإذ عبروا عن عزائهم الحار لدولة الفاتيكان وللمسيحيين عامة، وخصوصا لمسيحيي لبنان والدول العربية وكل المؤمنين في العالم، اكدوا استمرار التمسك بمبادئ الأخوة الإنسانية على مستوى العالم واحترام كرامة الإنسان لذاته الإنسانية التي كان البابا الراحل من حملة لوائها".