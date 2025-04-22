إشكال تطور إلى إطلاق نار في عين التينة- الضنية على خلفية الانتخابات البلدية

وقع إشكال في بلدة ​عين التينة​- الضنية، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون تسجيل وقوع أي إصابات. وأشارت معلومات إلى أنّ خلفيّة الإشكال تعود إلى توترات متعلّقة بالانتخابات البلدية المرتَقبة في البلدة.

وقد تدخّلت وحدات من الجيش اللبناني، ونفّذت سلسلة مداهمات في البلدة، بهدف ملاحقة المتورطين وضبط الوضع الأمني، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".