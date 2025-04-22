شكرا لقرائتكم خبر عن الضمان الاجتماعي.. هل هناك فئات تستثنى من التمكين؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنص لائحة نظام الضمان الاجتماعي، على استثناء بعد الفئات من التمكين، وهي 3 حالات.



وحسب لائحة نظام الضمان الاجتماعي فإنها تستثنى الحالات التالية:

المستفيد غير القابل للتأهيل.

الطالب المتفرغ للدراسة الذي يتراوح عمره بين 18و25 سنة.

من يقدم رعاية لأحد أفراد الأسرة ممن هم بحاجة إلى رعايته مثل الأطفال دون سن الدراسة، وكبار السن، والمرضى، والأشخاص ذوي الإعاقة.

ماهي التصنيفات لفئات المستفيدين من الضمان الاجتماعي؟

مستفيد قابل للتأهيل

مستفيد غير قابل للتأهيل

مستفيد قادر على العمل



كيفية الاستفادة من التمكين

حدد هدفك الوظيفي، حدد نوع العمل المناسب لمهاراتك.

حدث سيرتك الذاتية، وكن مستعدًا للفرص المتاحة.

قدم على الوظائف بانتظام، لا تنتظر، بادر واستثمر الفرص.

تابع التدريب والتطوير، واستفد من الدورات المتاحة لتطوير مهاراتك.

دعم الضمان الاجتماعي

كيف تتأكد من أهليتك للدعم؟

ادخل على حسابك في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تحقق من استحقاقك للدعم من خلال حاسبة الضمان الاجتماعي.

تابع استحقاقك بشكل شهري عبر حسابك في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

حدث بياناتك في حال وجود أي تغيير في الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للمستفيد والأسرة.

يمكن للفرد استثمار قدراته بجدية، والاستفادة من برامج التوظيف والدعم المهني من التمكين ببرنامج الضمان الاجتماعي للوصول إلى الاستقلال المالي، كالتالي:يهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.تحقق من أهليتك واستحقاقك لدعم الضمان الاجتماعي بسهولة، عبر حسابك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالخطوات التالية: