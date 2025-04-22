الداخلية الأردنية تكشف قريبا معلومات وإجراءات جديدة بشأن "الخلية الإرهابية"

أعلنت الحكومة الأردنية أن وزارة الداخلية بصدد الكشف قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقف سدا أمام محاولات زعزعة استقرار الأردن. وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني: "إن وزارة الداخلية ستعلن قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا". وأكد المومني خلال مؤتمر صحافي عقب عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن "الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، ونقل عن رئيس الوزراء قوله إن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل".

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