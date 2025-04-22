شيخ العقل اطمأن الى صحة الراعي واتصل بقائد الجيش ورئيس الأركان معزياً بالشهداء

أجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى اتصالا للاطمئنان إلى صحة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بعد الحادث الذي تعرض له والعملية الجراحية التي خضع لها، ومقدّما تعازيه برحيل قداسة البابا فرنسيس. وأوفد لهذه الغاية القاضي الشيخ غاندي مكارم لمعايدته في المستشفى.

كذلك اتصل بقائد الجيش العماد رودولف هيكل وبرئيس الأركان اللواء حسان عودة، للتعزية بشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا اخيرا في جنوب لبنان، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان الشيخ ابي المنى شارك في لقاء ديني جامع في منزل المرحوم الشيخ ابو يوسف سلمان منذر في بلدة بزبدين، بحضور المشايخ الاجلاء: ابو علي سليمان ابو ذياب وابو زين الدين حسن غنام وابو فايز امين مكارم وجمع من مشايخ المتن والجبل وباقي المناطق.

كذلك شارك في السهرة الدينية في بلدة شويت، بمشاركة المشايخ الاجلاء، غنام ومكارم وابو طاهر منير بركة وجمع كبير من مشايخ المنطقة.

وفي بلدة قبيع شارك شيخ العقل في مأتم للشيخ أبو أكرم عفيف بو فخر الدين، على رأس وفد من المشايخ، بينهم اعضاء من المجلس المذهبي، إلى جانب مشاركة الشيخ الجليل مكارم، النائب هادي ابو الحسن، وجمع كبير من المشايخ والفاعليات والاهالي.

واستقبل الشيخ ابي المنى في دارته في شانيه وفداً من "جمعية البيت اللبناني للبيئة" برئاسة الشيخ نظام ابو خزام، لدعوته الى حضور احتفال اليوبيل الفضي للجمعية.