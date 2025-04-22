شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح مصرف الراجحي إلى 5.9 مليار ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 12.9% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 421 مليون إلى 525 مليون بنسبة 24.6%.

وارتفع صافي الدخل على أساس ربعي، نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 5.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى وصافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 0.4% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك. بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 553 مليون إلى 525 مليون بنسبة 5.0 %.

الدمام - شريف احمد - ارتفع صافي ربح مصرف الراجحي في الربع الأول من 2025 بنسبة 34% إلى 5.9 مليار ريال، مقارنة بـ4.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 27.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار ورسوم الخدمات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 12.9% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ومصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 421 مليون إلى 525 مليون بنسبة 24.6%.وارتفع صافي الدخل على أساس ربعي، نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 5.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى وصافي الدخل من التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل العملات الأجنبية.وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 0.4% نتيجة ارتفاع في مصاريف رواتب ومزايا الموظفين والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، وقابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك. بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 553 مليون إلى 525 مليون بنسبة 5.0 %.