شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات بقيمة 45 مليار جنيه في موازنة 2025/2026 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق برنامج طموح وعصري لرد أعباء الصادرات في موازنة العام المالي 2025/2026، بقيمة 45 مليار جنيه، بما يمثل زيادة بنسبة 100% مقارنة بمخصصات العام المالي السابق، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم المصدرين وتحفيز التوسع في الأسواق الخارجية.



جاء ذلك في البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي الجديد 2025/2026 المقدم من وزير المالية أحمد كجوك إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأشار البيان المالي للموازنة إلي أنه تم إدراج اعتمادات مالية قدرها 23 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، ضمن عدة آليات وبرامج تهدف لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وجاءت أبرز ملامحها كالتالي:

مبادرة السداد الفوري: تم صرف نحو 5 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2024، ليصل إجمالي ما تم سداده منذ انطلاق المبادرة إلى 68.5 مليار جنيه.



آلية سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين: تنص الآلية على صرف 50% من المستحقات نقدًا على مدار أربعة أعوام مالية بدءًا من العام الحالي، بقيمة تقديرية تصل إلى 60 مليار جنيه، على أن تُسدد النسبة المتبقية من خلال آليات التسويات والمقاصة.



برنامج رد أعباء الصادرات للعام المالي الحالي: تم صرف 3 مليارات جنيه حتى الآن لصالح شحنات التصدير الخاصة بالعام الجاري