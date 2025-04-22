شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حزب العدل يزور الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد القيامة والان مع تفاصيل الخبر

قام وفد من حزب العدل بزيارة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح أمس الأحد، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وضم الوفد كلاً من عبدالغني الحايس مساعد رئيس الحزب للاتصال السياسي، والمهندس أنطونيو القس دانيال أمين المواطنة، والدكتورة إيفا فارس أمين مساعد التدريب والتثقيف، والدكتورة رانا وجيه أمين مساعد العلاقات الخارجية، مي سليم أمين مساعد الإعلام.

وقد عبّر أعضاء الوفد عن خالص تهانيهم وتمنياتهم لقداسة البابا ولجموع الأقباط بمناسبة العيد، مؤكدين اعتزاز حزب العدل بروح المحبة والمواطنة التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

وفي نفس اليوم، قام المهندس أنطونيو القس دانيال والدكتورة إيفا فارس بزيارة إلى مقر البطريركية الكاثوليكية، حيث قدّما التهنئة لقداسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتباركا بلقاء قداسته ونيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي، الذي يواصل تواصلهما معه بكل محبة وترحاب.

وقد عبّر قداسة الأنبا إبراهيم عن محبته وتقديره، بكلمات طيبة تعكس روح الأخوة والتآخي، التي اعتاد أعضاء الحزب أن يلمسوها في كل لقاء. وقد صلّى الحضور من أجل دوام رئاسته المباركة لسنين مديدة، متمنين لقداسته دوام الصحة والسعادة.

تأتي هذه الزيارات ضمن نهج حزب العدل في تعزيز قيم التعايش المشترك، وتأكيد وحدة النسيج الوطني المصري.