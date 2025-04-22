"تاس": بوتين ناقش برنامج إيران النووي اليوم في محادثات مع سلطان عمان

أعلنت وكالة "تاس:"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش برنامج إيران النووي اليوم في محادثات مع سلطان عمان".

كذلك أعلن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي اليوم أن "فلاديمير بوتين بحث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد المحادثات النووية الإيرانية خلال لقائهما في موسكو".

كما أعرب رئيسا البلدين عن قلقهما إزاء الوضع في قطاع غزة وطالبا ب"انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة"، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.

ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله "نعم"، ردا على سؤال إذا تم بحث الملف خلال الاجتماع. كما قال -وفق الوكالة- "ناقشنا ما أحرزته المفاوضات بين الممثلين الإيرانيين والأميركيين من تقدم".

وأضاف "سنرى ماذا ستكون النتائج.. نُبقي على اتصال وثيق مع زملائنا الإيرانيين وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن "السلطان هيثم بن طارق والرئيس الروسي شهدا أيضا التوقيع على اتفاقية وبروتوكول و9 مذكرات تفاهم بقصر الكرملين بالعاصمة الروسية".

وتقوم عُمان بوساطة بين إيران والولايات المتحدة مع سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاق يحد من برنامج طهران النووي الذي ترى واشنطن أنه مخصص لتطوير سلاح نووي.