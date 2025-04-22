أعلنت وكالة "تاس:"، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش برنامج إيران النووي اليوم في محادثات مع سلطان عمان".
كذلك أعلن يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي اليوم أن "فلاديمير بوتين بحث مع سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد المحادثات النووية الإيرانية خلال لقائهما في موسكو".
كما أعرب رئيسا البلدين عن قلقهما إزاء الوضع في قطاع غزة وطالبا ب"انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة"، وفق وكالة أنباء تاس الروسية.
ونقلت الوكالة عن أوشاكوف قوله "نعم"، ردا على سؤال إذا تم بحث الملف خلال الاجتماع. كما قال -وفق الوكالة- "ناقشنا ما أحرزته المفاوضات بين الممثلين الإيرانيين والأميركيين من تقدم".
وأضاف "سنرى ماذا ستكون النتائج.. نُبقي على اتصال وثيق مع زملائنا الإيرانيين وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن "السلطان هيثم بن طارق والرئيس الروسي شهدا أيضا التوقيع على اتفاقية وبروتوكول و9 مذكرات تفاهم بقصر الكرملين بالعاصمة الروسية".
وتقوم عُمان بوساطة بين إيران والولايات المتحدة مع سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإبرام اتفاق يحد من برنامج طهران النووي الذي ترى واشنطن أنه مخصص لتطوير سلاح نووي.
كانت هذه تفاصيل خبر "تاس": بوتين ناقش برنامج إيران النووي اليوم في محادثات مع سلطان عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.