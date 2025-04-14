تصدر مقطع فيديو متداول “الترند”, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, محققاً أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رجل سوداني, صاحب صوت جميل يقوم بتلبية طلب شيخ كبير طلب منه أن يغني له إحدى روائع الفنانة الكبيرة الراحلة عائشة الفلاتية. وبالفعل استجاب الرجل لطلب جاره ودندن له بأغنية “سمسم القضارف” بصوت طروب أبهر المتابعين وعدد من المطربين الذين قاموا بمشاركة المقطع على حساباتهم الشخصية. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور على المقطع, فقد أجمع الكثير من المعلقين على أن صوته أجمل من أصوات مطربين موجودين بالوسط الفني, حيث كتب أحد المعلقين: (صوته أجمل من صوت فنان كتار مالين الساحة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. رجل سوداني يبهر الجمهور والمطربين الشباب بصوته الجميل أثناء ترديده رائعة الفنانة عائشة الفلاتية ومتابعون: (صوته أجمل من صوت فنان كتار مالين الساحة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.