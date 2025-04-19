شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتعرف على الفسيخ السليم فى شم النسيم؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حددت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، عدة علامات يمكن ملاحظاتها للتفرقة بين الفسيخ السليم والفسيخ الفاسد، بمناسبة احتفالات شم النسيم والتي اعتاد المصريون خلالها بتناول الأسماك المملحة بأنواعها، والتي من أهمها:

1- لون جلد سمكة الفسيخ السليم لامعا والجلد مشدود وغير مرتخي، فى الفسيخ الفاسد الجلد غير لامع وعليه طبقه من المخاط.

2- سمكة الفسيخ السليم رائحتها طيبة، أما الفسيخ الفاسد فرائحته "نتنة".

3- قوام سمكة الفسيخ السليم متماسكا ولا يمكن فصل الرقبة عن الجسم بسهولة، أما الفسيخ الفاسد يكون القوام غير متماسك .

4- خياشيم سمكة الفسيخ السليم حمراء اللون ووردية، فى الفسيخ الفاسد الخياشيم بتكون تميل إلى البني أو الأسود .

5- عين سمكة الفسيخ السليم ذات بريق ولامعة وأن تكون حادة وغير غائرة، فى الفسيخ الفاسد عكارة في عدسة العين والعين غير لامعة.

6- القشور فى الفسيخ السليم غير سهلة النزع، فى الفسيخ الفاسد تكون القشور سهلة النزع.

7- سمكة الفسيخ السليم تكون غير منتفخة، فى الفسيخ الفاسد تكون منتفخة.

وأشارت إلى أن التسمم من أكل الفسيخ يحدث بسبب مرض البتيوليزم وهو عبارة عن مرض بكتيرى نتيجة تراكم البكتيريا فى عضلات الأسماك ما يسبب تراكم السموم، ويزيد تركيز السموم فى رأس وعظام وأحشاء الأسماك المملحة، موضحه أن أعراض التسمم، هي: جفاف الحلق، صعوبة في البلع، ازدواج الرؤية، ضيق في التنفس، ارتفاع درجة الحرارة، إسهال وقيء، نهجان، ولذلك عند حدوث هذه الأعراض يرجى التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم لأخذ المصل المضاد.