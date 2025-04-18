شركة كهرباء السودان: العمل متواصل لعودة خط عطبرة بورتسودان في أقرب وقت

قالت شركة كهرباء السودان إن أسباب تكرار القطوعات في البحر الأحمر نتيجة الخروج الخط الناقل عطبرة بورتسودان عقب اعتداء المليشيا المتمردة على محطة عطبرة التحويلية إضافة لاعتماد المدينة على البارجة لتغذية الولاية منفردة وعدم تناسب الأحمال الحالية مع التوليد المتاح – نؤكد أن العمل متواصل لعودة خط عطبرة بورتسودان في أقرب وقت ممكن ونناشد المواطنين ترشيد الاستهلاك في الفترة الحالية الجزيرة – السودان

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