أحمد حلمي يلخّص علاقته بمنى زكي في كلمتين

خلال الندوة التي أُقيمت لتكريمه خلال “مهرجان هوليوود الفيلم العربي” في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، أجاب الفنان أحمد حلمي عن سؤال مقدّمة الندوة حول علاقته بزوجته الفنانة منى زكي، وهل من الممكن أن يجتمعا في عمل فني قريباً، حيث لخص علاقته بزوجته بكلمتين، مؤكداً أنه إذا شاركا معاً في فيلم سينمائي فسيكون اسمه “الحب كله”، قائلاً: “لو هعمل فيلم مع زوجتي منى زكي هيكون اسمه “الحب كله”، وأتمنى بالتأكيد أن نحظى بعمل مناسب يجمعنا”.

ووجّه حلمي نصيحة الى الشباب في بداية مشوارهم، قائلاً: “نصيحتي لكل الشباب لو حطوا في دماغهم أحلامهم وقالوا عايزين نبقى إيه وافتكروا إنهم بيعملوا حاجة ممكن تتأثر بيها هيوصلوا لأحلامهم”.

وكان أحمد حلمي قد عبّر في كلمة ألقاها خلال تكريمه في حفل افتتاح “مهرجان هوليوود السينمائي” بدورته الرابعة، عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، حيث قال: “وجود مهرجان عربي أصيل بأيادي وصناعة مصرية في مكان زي أمريكا، فخر لأي حد مصري، المصريين جامدين في أي مكان وجبابرة، وفخور إني بتكرّم التكريمات دي خارج بلدي، وفخور إني مصري بتكرّم في أمريكا”.

كما مازح الفنان أحمد حلمي مترجمة الحفل، قائلاً: “إنتي واخدة كام بس علشان أشوف هطول ولا إيه؟ متفقة على ربع ولا نص ساعة ولا خمس دقائق؟، ممكن أقول كلام متعرفيش تترجميه… تعرفي تترجمي أستك منه فيه؟”.

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