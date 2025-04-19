شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ طاقم تحكيم مباراة الاهلى وصن داونز

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

2_ مشوار الاهلى وصن داونز فى دوري الابطال

الأهلي تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة ثم فاز على الهلال السودانى ذهاباً وإياباً بهدف دون رد في الدور ربع النهائي للبطولة.

فيما بدأ صن داونز مشواره بالبطولة بتخطى عقبة مبابان سوالوز بطل إسواتيني بالفوز ذهاباً وإياباً برباعية دون رد في دور الـ"32"، وفى دور المجموعات تعادل صن داونز مع مانيما انيون بطل جمهورية الكونغو سلبياً ثم تعادل مع الجيش الملكى المغربى بهدف لكل فريق ثم فاز على الرجاء المغربى بهدف دون رد ثم خسر من بطل المغرب بهدف دون رد ثم فاز على مانيما انيون بطل جمهورية الكونغو بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الجيش الملكى المغربى بهدف لكل فريق ، وتخطى صن داونز عقبة الترجى التونسى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى إياباً في الدور ربع النهائي للبطولة.

3_ مواجهات تجمع الاهلى مع أندية جنوب أفريقيا

تاريخ طويل جمع الأهلي بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 34 مباراة بمختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلي فى 12 مباراة، وسيطر التعادل على نتيجة 11 مباراة و خسر الأهلى 11 مباراة أيضاً.

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 41 مرة، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا، ويعد خالد بيبو، الهداف التاريخى للأهلي فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا، بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

4_ صن داونز يتفوق على الاهلى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق صن داونز 35.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.90 مليون يورو.

5_أرقام كولر مع الاهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 157 مباراة، فاز فى 108 لقاءات وتعادل فى 31 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 305 أهداف وتلقت شباكهم 122 هدفا من بينها ثلاثة أهداف اعتبارية، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز (5-2).