شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتتعب بعد الأكل.. اعتمد على 5 مجموعات غذائية لتسهيل الهضم والان مع تفاصيل الخبر

يشعر البعض أحيانًا بفترات عارضة من عسر الهضم أو اضطرابات الجهاز الهضمى، عندها قد يكون من المفيد اختيار أطعمة بسيطة وسهلة الهضم بشكل مؤقت، لحين زوال تلك الأعراض، أو معرفة سببها بعد استشارة طبيب متخصص.

وفى تلك الحالة تعد الأطعمة المطهوة جيدًا والمنخفضة الألياف والدهون هي الأفضل، أو حتى بعض البسكويت، لإعطاء الجهاز الهضمى إستراحة بسيطة من التعامل مع الأنواع صعبة الهضم، على ألا يتم الإعتماد على تلك الأطعمة لفترة طويلة، لأن التقييد المزمن لمجموعات غذائية كاملة قد يؤدي إلى نقص التغذية واضطرابات في عادات الأكل.

5 مجموعات غذائية سهلة الهضم

وفيما يلي خمس مجموعات غذائية سهلة الهضم، يجب التركيز عليها عندما تشعر أن معدتك أو أمعائك بحالة متعبة، وفقا لموقع "Health" الطبى، وهى:

منتجات الدقيق الأبيض

إذا كنت تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي، فقد يكون من الأفضل اختيار الأطعمة منخفضة الألياف مؤقتًا، لأن الألياف عبارة عن كربوهيدرات غير قابلة للهضم، تتحرك عبر الجهاز الهضمي دون أن تتحلل، حيث يمكن للأطعمة الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة، أن تزيد من كمية الطعام غير المهضوم الذي يتحرك عبر الجهاز الهضمي وتسريع الحركة المعوية، مما يجعلها أكثر ضررًا من الفائدة إذا كنت تعاني من أعراض مثل انتفاخ البطن والإسهال.

وفى تلك الحالة يفضل الإعتماد على النشويات المصنوعة من الحبوب المكررة، مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء، لأن هذه الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الألياف مؤقتًا، يمكن أن يمنح أمعائك استراحة عندما تعاني من عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

الفواكه المقشرة أو المعلبة أو المطهية

بعض الفواكه الطازجة غنية بالألياف بشكل خاص، مثل التوت، ما يجعلها أصعب هضمًا، لذلك من المفيد اختيار الفواكه التي تحتوي على ألياف أقل، مثل الموز الناضج أو البطيخ ، خاصة إذا كنت تعاني من أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو الإسهال، وينصح أيضًا بإزالة القشرة عن الفواكه، مثل التفاح والكمثرى، عندما تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

كذلك ينصح فى تلك الحالات بتناول الفواكه الطرية، مثل البرقوق المسلوق أو الخوخ المعلب.

خضروات مطبوخة جيدًا

الخضروات النية مثل الفواكه الطازجة، تكون أصعب في الهضم مقارنة بالخضروات المطبوخة، لأنه عندما يتم طهي الخضروات، تصبح جدران خلاياها النباتية أكثر ليونة، وتصبح مكوناتها، مثل النشويات، أكثر سهولة في الوصول إليها بواسطة الإنزيمات الهضمية في الجسم، مما يجعلها فهي أكثر لطفًا على الجهاز الهضمي.

وتشمل الخضروات سهلة الهضم المطبوخة جيدًا ما يلي:

الكوسة والقرع (مع إزالة البذور)

السبانخ

البطاطس (بعد إزالة القشور)

الفاصوليا الخضراء

البنجر

الجزر

البروتينات اللينة

على الرغم من أن البروتينات الحيوانية لا تحتوي على الألياف، إلا أنها قد تكون صعبة الهضم إذا كانت صلبة أو مطاطية أو غنية بالدهون، لذلك اختر بروتينات طرية وسهلة المضغ، تحتوي على كميات قليلة أو معتدلة من الدهون الغذائية، مثل البيض المخفوق واللحوم المفرومة قليلة الدهن.

وبالنسبة ببروتينات الألبان، فالأمر يعتمد على حالة الشخص نفسه، وإذا كان يعانى من عدم تحمل اللاكتوز أم لا، لأنه فى تلك الحالة قد يؤدي تناول الألبان إلى تفاقم المشكلات الهضمية.

الحساء والعصائر

تؤثر طريقة تحضير الأطعمة على سهولة هضمها، مع أن طرق تعديل قوام الطعام، مثل الخفق والمزج، لا تُغير محتوى الألياف فيه، إلا أنها تُساعد على تقليل حجم جزيئات الألياف في الأطعمة النباتية، مما يجعلها ألطف على الجهاز الهضمي، مثل الفارق بين الكرنب النى والمطبوخ.

وينطبق الأمر نفسه على الفواكه الغنية بالألياف، التي تُمزج في العصائر، حيث أن عصرها فى الخلاط الكهربائى لن يُقلل من محتواها من الألياف، ولكنه قد يُساعد على تنشيط عملية الهضم التي تبدأ عادةً في الفم.

ما هي الأطعمة الأصعب فى الهضم يختلف الأمر من شخص لآخر حسب شدة الأعراض، لكن تشمل الأطعمة التي يصعب هضمها عادةً ما يلي:

الخضروات الغنية بالألياف أو النيئة

الأطعمة ذات الألياف الصلبة أوالبذور

البقوليات

المكسرات والبذور الكاملة

الفشار

الفواكه الحمضية والطماطم

الأطعمة الحارة

الكافيين

الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية

اللحوم المصنعة

الفواكه المجففة

المحليات الصناعية

إن تناول الأطعمة سهلة الهضم يمكن أن يخفف الضغط على الجهاز الهضمي، فى حالات إضطرابات الجهاز الهضمى، كما يعزز الشفاء بعد إجراء الجراحات، لكن إذا كنت تعاني من اضطراب هضمي مستمر، فمن المهم استشارة طبيب أمراض الجهاز الهضمي لتحديد سبب تلك الأعراض