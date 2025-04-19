شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى لبنان براتب 500 دولار.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، في تلقى طلبات التقديم على فرص عمل في لبنان، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل، في إطار جهود الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب في سوق العمل الخارجي.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة، هي:

1- 10 فرص عمل بمهنة عمال مخبوزات للعمل بشركة لصناعة الخبز، الراتب الشهري يبلغ 500 دولار، مع توفير عدد من المزايا تشمل وثيقة تأمين، سكن مكيف، إضافة إلى الكهرباء والإنترنت.

- وحددت مجموعة من الشروط للتقديم، تشمل أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 40 عامًا، وأن العقد لمدة سنة قابل للتجديد، علما بأن التقديم يتم على الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index



2- 5 فرص عمل بمهنة عمال زراعيين للعمل لدى شركة في لبنان، الراتب الشهري 500 دولار، مع توفير مزايا متعددة تشمل وثيقة تأمين، سكن مكيف، كهرباء، وإنترنت.

- وحددت شروط التقديم، لتشمل أن يكون سن المتقدم من 20 إلى 40 عامًا، وأن العقد لمدة سنة قابل للتجديد، علما بأن التقديم على الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_LB/index



وأشارت وزارة العمل، إلى أن التقديم على فرص العمل في لبنان، بدأ من أمس الخميس الموافق 17 إبريل، وسيستمر لمدة 5 أيام.