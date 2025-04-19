شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب حضور زيزو جلسة التحقيق اليوم قبل إجراءات التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادى الزمالك حضور أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق لجلسة التحقيق المقرر لها اليوم، السبت، فى الشئون القانونية، حسبما أعلن النادى فى بيانه الرسمى الذى نشره عبر صفحاته الرسمية الأربعاء الماضي.

وأرسل نادي الزمالك خطاباً مسجلاً بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

يأتي ذلك فى أول تحرك رسمي من نادي الزمالك بشأن موقفه تجاه أحمد مصطفي محمد سيد "زيزو" لاعب الفريق، كما تم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه اليوم السبت في مقر النادي.

وفي نفس الإطار قام نادي الزمالك بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.

وقال مصدر بالزمالك فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه وفقا للائحة سيتم إخطار اللاعب وإنذاره بموعد التحقيق 3 مرات، الأولى محدد لها اليوم السبت، موضحاً أنه حال غيابه وعدم الحضور سيتم إرسال إنذار آخر، وإذا تغيب مرة أخرى سيتم إرسال إنذاره للمرة الثالثة بموعد التحقيق، وفى هذه الحالة إذا تغيب أيضاً ولم يحضر سيتم تقديم شكوى رسمية ضد اللاعب.