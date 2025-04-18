القضارف تُكمل ترتيبات حج 1446 هـ لحجاج الولاية

أكد الأستاذ عبدالرحيم أحمد محمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الدينية والأوقاف بولاية القضارف إكتمال الترتيبات الخاصة بإجراءات حج العام الهجري 1446ه لحجاج الولاية، والبالغ عددهم 912 حاجًا.

وأوضح الأمين العام في تصريح (لسونا) على هامش الورشة التدريبية للحجاج بمباني الإدارة العامة للحج والعمرة بالقضارف الخميس أن كافة الإجراءات الهجرية والشرعية قد أُنجزت بنجاح، بما في ذلك الكشف الطبي واستلام التأشيرات، مشيرًا إلى أن عملية تفويج الحجاج ستتم على أربع دفعات باستخدام 19 حافلة سفرية، بالإضافة إلى رحلة جوية.

ووفقًا للخطة الموضوعة تنطلق المرحلة الأولى للتفويج يوم 12 مايو المقبل عبر 4 حافلات، تليها المرحلة الثانية في 17 مايو بـ 5 حافلات، ثم المرحلة الثالثة يوم 23 مايو بـ 5 حافلات أيضًا، بينما تتحرك الدفعة الأخيرة يوم 30 مايو عبر الطيران.

وأكد عبدالرحيم أن الحجاج يخضعون حاليًا لدورة تدريبية مكثفة في تطبيق مناسك الحج، في إطار الإستعداد الروحي والعملي لأداء الفريضة. كما كشف عن انطلاق الدورة التدريبية للأمراء ورؤساء البعثات يومي الأربعاء والخميس المقبلين تعزيزًا للجاهزية التنظيمية.

وأضاف أن الترتيبات المتعلقة بالسكن والسفر عبر البواخر، وكذلك كافة الترتيبات داخل المملكة العربية السعودية، قد اكتملت بصورة مُرضية، ما يُبشر بموسم حج ميسر وآمن.

ودعا الحجاج إلى الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله، بأن يحفظ البلاد ويمنّ عليها بالأمن والاستقرار، وأن ينصر القوات المسلحة والقوات المساندة، وينصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها.

سونا