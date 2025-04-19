شكرا لقرائتكم خبر عن "ها تتهنى".. أغنية جديدة لـ رامى جمال بتوقيع الشاعر أحمد المالكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم رامى جمال مع الشاعر أحمد المالكى فى أغنية جديدة تحمل اسم "هاتتهني"، من ألحانه، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر أن يتم طرحة الأيام المقبلة على جميع منصات السوشيال ميديا.

من ناحية أخرى طرح النجم رامى جمال أغنية جديدة تحمل اسم مش مجرد حب، من كلمات رمضان محمد وألحان محمود أنور وتوزيع أسامة الخطيب، كما أيضا طرح أغنية حياتى الحلوة احتفالاً بالعام الجديد، وهى من كلمات حسام سعيد وألحان الراحل محمد النادى وتوزيع وميكس وماستر يحيى يوسف، وتعاون رامى جمال مع الملحن الراحل محمد النادى فى أغانى منها من كتير وحبيبى تعالى وحققت جميعها نجاحًا كبيرًا.

نجاح كبير حققه النجم رامي جمال خلال عام 2024، بعد تألقه بمسيرة غنائية كبيرة، رامى لا يختلف عليه اثنان أنه من أهم نجوم الغناء والتلحين فى مصر والوطن العربى، لحن لعدد كبير من المطربين من ضمنهم إليسا ونوال الزغبى وشيرين عبد الوهاب وآمال ماهر وأنغام ومصطفى قمر ورامى عياش ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وتامر حسنى وحسين الجسمى وهيفاء وهبى ومى سليم وفضل شاكر وفريق واما وساموزين وكريم أبو زيد وغيرهم.

هذا العام كان بمثابة وش السعد والخير على رامي جمال حيث أطلق ألبوم حمل اسم "خلينى أشوفك" في شهر أبريل الماضي، وحقق نجاحا كبيرا، وشمل عددا من اللأغانى التي تمس الجمهور، وضم باقة متنوعة من الأغانى التى تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين ، وحمل عددًا من المفاجآت، والألبوم شمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، واهو وسوء تفاهم وقولى اه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.