شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار: صادراتنا إلى المغرب تصل 950 مليون دولار مقابل واردات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن أمنيته بأن تنتهى المشاورات مع الجانب الأمريكى بعدم تطبيق الرسوم الحمائية 10% قائلاً: " نسعى مع الجانب الأمريكى لتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من اتفاقية الكويز".

حول أزمة الصادرات المغربية لمصر علق خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:" قائلاً : "مشكلة ضعف الصادرات المغربية إلى مصر فى طريقها للحل"، لافتاً إلى أن الصادرات المصرية للمغرب تصل إلى 950 مليون دولار مقابل واردات بسيطة والجانب المغربى يسعى لزيادة صادراته للسوق المحلى، موضحاً أنه على سبيل المثال جرى التواصل مع وكيل سيارات "رينو" بالقاهرة لزيادة وارداته من المغرب" لافتاً إلى أن هناك زيارة مرتقبة لوفد أعمال مغربى إلى مصر قريبًا لبحث سبل تقليل الفجوة فى الميزان التجارى.