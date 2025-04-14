شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 14-4 -2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3106 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر

- عيار 24 يسجل 5311 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4645 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3981 جنيهًا.

عيار 14 بسجل 3106 جنيهات

- الجنيه الذهب يسجل 37160 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



