شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلتقي وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حنا تيته، سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، ووزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، ووزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرابع.

وهدفت الاجتماعاتها -وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية- إلى إعادة تنشيط الآلية لتيسير التواصل بين الدول المجاورة الأكثر تأثرًا بالتطورات في ليبيا.

وأكدت تيته التزام الأمم المتحدة بتيسير عملية سياسية ليبية شاملة، تستند على وحدة ليبيا.