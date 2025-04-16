شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: الأردن قادر على إفشال المؤامرة الإرهابية والان نبدء بالتفاصيل

المساس بالأمن الوطني

الدمام - شريف احمد - أكدت الرئاسة الفلسطينية ثقتها المطلقة أن الأردن قادر على إفشال المؤامرة الإرهابية بكل كفاءة واقتدار تحت قيادة الملك عبدالله الثاني.وأدانت بشدة المخططات الإرهابية التي تهدف للمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل الأردن، مشددة على رفضها لتلك المخططات، ووقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة المؤامرات الإرهابية.وأوضحت أن من يحاول استهداف الأردن وإضعافه إنما يستهدف فلسطين وإضعافها.

أحبطت السلطات الأردنية اليوم, مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن.

وأوضحت دائرة المخابرات العامة الأردنية في بيان وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنها ألقت القبض على 16 متورطًا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.



وأشارت إلى أن المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة.

إضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد وإخضاعها للتدريب بالخارج.

وأعلنت الدائرة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.