شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع

المركز الوطني للأرصاد

في تقريره عن

حالة الطقس

البحر الأحمر

الخليج العربي

رياح على الشرقية

أتربة على الرياض

أتربة مثارة

اليوم الخميس على مناطق المملكة أن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض ومكة المكرمة، تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الخميس.وتبدأ الظاهرة الساعة 2 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقسعلى أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراءويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.