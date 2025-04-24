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حالة الطقس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة أن الفرصة مهيأة لتكوّن سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
كذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض ومكة المكرمة، تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.
ارتفاع الموج على البحر الأحمر من نصف المتر إلى متر ونصف - متداولة

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.
حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

رياح على الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من رياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الخميس.
وتبدأ الظاهرة الساعة 2 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 9 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة.

أتربة على الرياض

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الخميس.
وتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 8 مساء.
ويشمل التنبيه الدوادمي والرين والقويعية وعفيف ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء
ويصاحب الأتربة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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