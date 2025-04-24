القيادة المركزية الأميركية: عمليات مستمرة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ضد الحوثيين

أكّدت ​القيادة المركزية الأميركية​ "سنتكوم"، في تصريح، أنّها تشنّ "عمليّات مستمرّة على مدار السّاعة وطوال أيّام الأسبوع، ضدّ الحوثيّين المدعومين من إيران، من على متن حاملة الطّائرات "يو إس إس كارل فنسن" (CVN 70) و"يو إس إس هاري إس ترومان" (CVN 75)".

وكانت قد أفادت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، بأنّ "6 غارات أميركيّة استهدفت منطقة سهلين بمديرية آل سالم في محافظة صعدة اليمنيّة، وثلاث غارات أخرى استهدفت شمال مدينة صعدة".

وذكرت أنّه تمّ شنّ "6 غارات أميركيّة على منطقة براش شرقي جبل نقم في العاصمة صنعاء، و3 غارات على جبل نقم شرقي صنعاء، بالإضافة إلى استهداف حي الجراف الشّرقي في مديرية شعوب"، بعد منتصف اللّيل، مشيرةً إلى "إصابة مواطن بجراح طفيفة وتضرّر منازل وممتلكات، إثر الاستهداف الأميركي لحارة بئر زيد الشّماليّة في الجراف الشّرقي شمالي صنعاء".