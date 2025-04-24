شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشيد بموقف روسيا من التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

ترامب يهاجم زيلينسكي

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقف روسيا من التفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأكد أن لديه اتفاقًا معها، وقال إن روسيا مستعدة للتفاوض على حل لإنهاء الحرب.وأضاف ترامب في تصريح للصحفيين يوم الأربعاء بعد توقيعه عدة مراسيم بشأن نظام التعليم الأمريكي في المكتب البيضاوي: "أعتقد أن لدينا اتفاقًا مع روسيا، ويجب أن نتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي".وتابع ترامب: "كنت أعتقد أن التعامل مع زيلينسكي سيكون أسهل، حتى الآن كان الأمر أصعب، لكن لا بأس".ولم يوضح ترامب ما إذا كان سيلتقي الرئيس الأوكراني في جنازة البابا فرنسيس في روما يوم السبت، إذ من المقرر أن يسافر كلا الرئيسين إلى إيطاليا لحضور الجنازة.

هاجم دونالد ترامب الأربعاء الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهما إياه بالإدلاء بـ"تصريحات تحريضية" حول شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.



كما اتهم ترامب رئيس أوكرانيا بإطالة أمد"ساحة القتل" بعد تراجعه عن التنازل عن شبه جزيرة القرم لروسيا.

وفي وقت جرت محادثات في لندن بين مسؤولين أميركيين وأوكرانيين وأوروبيين، نشر الرئيس الاميركي منشورا طويلا شديد اللهجة على منصته تروث سوشال، مكررا أن زيلينسكي "ليس لديه أوراق في يده"، ومتهما إياه بـ"اطالة أمد المجازر" لانه يرفض الاعتراف بسيادة موسكو على القرم بعدما ضمتها عام 2014.