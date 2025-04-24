"المسيرة": 9 غارات أميركية استهدفت صعدة وأكثر من 9 أخرى استهدفت صنعاء باليمن

أفادت قناة "المسيرة" التّابعة لحركة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، بأنّ "6 غارات أميركيّة استهدفت منطقة سهلين بمديرية آل سالم في محافظة صعدة اليمنيّة، وثلاث غارات أخرى استهدفت شمال مدينة صعدة". وذكرت أنّه تمّ شنّ "ستّ غارات أميركيّة على منطقة براش شرقي جبل نقم في العاصمة صنعاء، و3 غارات على جبل نقم شرقي صنعاء، بالإضافة إلى استهداف حي الجراف الشّرقي في مديرية شعوب"، بعد منتصف اللّيل، مشيرةً إلى "إصابة مواطن بجراح طفيفة وتضرّر منازل وممتلكات، إثر الاستهداف الأميركي لحارة بئر زيد الشّماليّة في الجراف الشّرقي شمالي صنعاء".

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