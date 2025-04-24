شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخزانة الأمريكي: الرسوم المتبادلة مع الصين تضر بمصلحة البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الرسوم الباهظة التي تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها على السلع، يجب أن تخفض قبل إطلاق أي مفاوضات، مشيرًا إلى أن الأمر تضر بمصلحة البلدين.

وقال: "أعتقد أن احتواء التصعيد من الجانبين ممكن، هذا الأمر يعادل فرض حظر، وأي قطيعة بين البلدين على صعيد التجارة لا تصب في مصلحة أحد"،

وأوضح أنه لم يحدث أي تواصل بين واشنطن وبكين بشأن التعريفات الجمركية، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترامب لم يقدم أي عرض أحادي الجانب لخفض الرسوم على السلع الصينية.

غداة إشارة البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تبلي بلاء حسنا فيما يتصل باتفاق تجاري محتمل مع الصين، قال بيسنت على هامش منتدى في واشنطن "أعتقد أن كلا الجانبين ينتظران للتحدث الواحد الى الآخر".

رسوم غير مستدامة

قال بيسنت: "لا يعتقد أي من الطرفين أن المستويات الحالية للرسوم مستدامة، لذا لن أفاجأ إذا تراجعت على نحو متبادل".



منذ مطلع العام، فرض ترامب تعريفة جمركية إضافية بنسبة 145% على كثير من المنتجات الصينية، وردت بكين بفرض رسوم بنسبة 125%.

ونفى صحة تقارير إخبارية تفيد بأن إدارة ترامب تدرس خفض الرسوم على واردات صينية.

وقال إن ترامب لم يقدم أي عرض أحادي الجانب لخفض هذه الرسوم، لافتًا إلى عدم وجود أي إطار زمني لديه بالنسبة إلى موعد إجراء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.