الخارجية الروسية: قررنا رفع التمثيل الدبلوماسي لأفغانستان لدى موسكو إلى مستوى سفير

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف والسفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف، عقدا لقاءي عمل مع وزير الخارجية والداخلية الأفغانيين أمير خان متقي وسراج الدين حقاني.

وأوضحت في بيان، أنه "تم إبلاغ ممثلي القيادة الأفغانية بأنه تطويرا للقرار الذي أعلنت عنه المحكمة العليا لروسيا الاتحادية حول تعليق حظر نشاط حركة "طالبان"، اتخذ الجانب الروسي قرارا برفع التمثيل الدبلوماسي لأفغانستان لدى موسكو إلى مستوى السفير".

وكان وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي قد أعلن في وقت سابق أن سلطات أفغانستان ستقدم قريبا الدبلوماسي الذي سيكون سفير أفغانستان لدى روسيا.

ويأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة العليا الروسية حظر نشاط حركة "طالبان" التي كانت مدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية.