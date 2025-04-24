تعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس القيام بزيارة مقررة سابقا إلى تركيا، رغم التوتر الإقليمي واعتقال رئيس بلدية إسطنبول مؤخرا، مشيرا إلى أنه "لا يسعى إلى افتعال نزاع مع تركيا".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اليوناني يؤكد زيارته المقررة لتركيا وعدم رغبته بـ"افتعال نزاع" معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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