شكرا لقرائتكم خبر عن جميعهم من عائلة واحدة.. مقتل 4 وإصابة 5 أشخاص في انفجار لغم بسوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون بريف مدينة منبج شرقي حلب اليوم الأربعاء، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء لسورية الرسمية "سانا"، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم، بينهم ثلاث نساء، وأصيب خمسة آخرون "أطفال ونساء" بجروح بعضها بليغ، وجميعهم من عائلة واحدة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في قرية عرب حسن بريف مدينة منبج شرقي حلب.

وبدورها ،حذرت مؤسسة الدفاع المدني عبر قناتها على التلجرام مجددا من مخلفات الحرب والألغام التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه في المناطق السورية، كونها تشكل موتا مؤجلا للسوريين، وتسرق الأرواح، وتعمق فجوة الاحتياجات الإنسانية، وتقوض الحياة وسبل العيش، وتعيق عودة المدنيين لمنازلهم والعمل في مزارعهم، وفقا لسانا.