رئيس وزراء غرينلاند يعتزم زيارة الدنمارك

أعلنت حكومة ​غرينلاند​أنّ رئيس وزراء الجديد ينس فريدريك نيلسن (Jens-Frederik Nielsen) يعتزم زيارة ​الدنمارك​ يومَي 27 و28 نيسان الحالي، لبحث الأزمة النّاشئة جرّاء إعلان الرّئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه يريد السّيطرة على الإقليم الدّنماركي الّذي يتمتّع بحكم ذاتي.

وكان قد أشار ترامب في نهاية آذار الماضي، إلى "أنّنا سنحصل على غرينلاند مئة بالمئة، ومن المحتمل أن نحصل عليها دون استخدام القوّة العسكريّة لكنّني لا أستبعد أي شيء"، ما أدّى إلى توتّر العلاقات بين واشنطن وكوبنهاغن.

وقد توجّهت رئيسة الوزراء الدنماركيّة ميته فريدريكسن، الّتي زارت غرينلاند مطلع نيسان الحالي لإظهار وحدة الموقف، إلى الولايات المتّحدة بالقول "لا يمكنكم ضم دولة أخرى".

يُذكر أنّ نيلسن يقود الحكومة الائتلافيّة الجديدة في غرينلاند، بعد فوز حزبه الدّيمقراطي من يمين الوسط في الانتخابات التّشريعيّة الّتي جرت في آذار الماضي.