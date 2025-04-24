شويغو: سيتم تطهير كامل أراضي كورسك في المستقبل القريب

أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، إلى أن "في إطار عملية مكافحة الإرهاب، تستكمل عملية تطهير كورسك من المسلحين، وتدخل عملية تطهير المقاطعة مرحلتها النهائية، وسيتم تطهير كامل أراضي كورسك قريبا".

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