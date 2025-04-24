شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: مواطنينا في اسطنبول "بخير" ولا إصابات جراء الزلزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في مدينة إسطنبول، جميعهم بخير، ولا توجد إصابات بينهم، وذلك على خلفية الزلزال الذي ضرب بحر مرمرة وأجزاء من اسطنبول، وأدى إلى إصابة العشرات.



‏ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - الأردنيين المتواجدين في منطقة الزلزال إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الرسمية الصادرة عن الجهات التركية.



وأكد تضامن المملكة ووقوفها الكامل مع الجمهورية التركية جرّاء الزلزال، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.