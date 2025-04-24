شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 24-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 24 أبريل 2025 12:36 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 24-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:45 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:48 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:36 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:40 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 ص
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:39 ص
وقت صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:13 م
وقت صلاة العشاء 7:34 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:53 ص
موعد صلاة الظهر 11:46 ص
موعد صلاة العصر 14: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:14 م
موعد صلاة العشاء 7:31 م
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