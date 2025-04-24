لفت الرّئيس التّركي رجب طيب أردوغان، بعد الزّلزال بقوّة 6,2 درجة على مقياس "ريختر" الّذي وقع أمس في بحر مرمرة، إلى "أنّنا عقدنا اجتماعًا شاملًا في مديريّة الكوارث والطّوارئ (آفاد) في إسطنبول، حصلنا خلاله على أحدث المعلومات وقمنا بتقييم الخطوات الّتي تم اتخاذها والّتي سيتمّ اتخاذها لتقليل آثار الزّلزال، كما تم إصدار التّعليمات اللّازمة للعمليات المقبلة".
وكشف في تصريح، أنّ "نتيجةً لعمليّات البحث والتّحرّي الّتي قمنا بها، يبدو أنّه لم تحدث أية مشاكل في المدن الّتي شعر بالزلزال فيها، ولم تحدث أي خسائر في الأرواح بسبب الزلزال"، مضيفًا: ""فليطمئن مواطنونا، نحن كدولة سنظل على أهبة الاستعداد على مدار الساعة طوال الأسبوع بكامل وحداتنا".
وكان قد ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات إسطنبول، وتبعته عشرات الهزات الارتدادية. وأعلنت ولاية إسطنبول إصابة 151 شخصا بسبب القفز من منازل هلعا، وجميعهم بحالة مستقرة ولا توجد خطورة على حياتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: لا خسائر بشرية بزلزال إسطنبول وهناك جاهزية تامة للمؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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