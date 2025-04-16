شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الفريق المشترك لتقييم حوادث اليمن: لا موقع محدد لمزرعة منطقة الوتدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح متحدث الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحفي، ما ورد للفريق الشترك لتقييم الحوادث.وقال: "أنه عند الساعة الواحدة ظهرًا، بتاريخ 3/3/2021، أصابت ضربة جوية مزرعة في منطقة الوتدة، في مديرية خولان بمحافظة صنعاء".وأكمل: "قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بجميع العمليات العسكرية في اليمن".وتابع: "تبين للفريق المشترك أن منطقة الوتدة تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مديرية خولان بمحافظة صنعاء، لم يرد أي إحداثي محدد لموقع هذه المزرعة".