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ممثل الفريق المشترك لتقييم حوادث اليمن: لا موقع محدد لمزرعة منطقة الوتدة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • ممثل الفريق المشترك لتقييم حوادث اليمن: لا موقع محدد لمزرعة منطقة الوتدة 1/2
  • ممثل الفريق المشترك لتقييم حوادث اليمن: لا موقع محدد لمزرعة منطقة الوتدة 2/2

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الدمام - شريف احمد - أوضح متحدث الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن خلال المؤتمر الصحفي، ما ورد للفريق الشترك لتقييم الحوادث.
وقال: "أنه عند الساعة الواحدة ظهرًا، بتاريخ 3/3/2021، أصابت ضربة جوية مزرعة في منطقة الوتدة، في مديرية خولان بمحافظة صنعاء".
وأكمل: "قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بجميع العمليات العسكرية في اليمن".
وتابع: "تبين للفريق المشترك أن منطقة الوتدة تقع في الجهة الشمالية الشرقية من مديرية خولان بمحافظة صنعاء، لم يرد أي إحداثي محدد لموقع هذه المزرعة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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