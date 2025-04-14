شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 14 - 4 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا للبنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار وباقى العملات الأجنبية اليوم الاثنين 14 - 4 - 2025 ومقابل الجنيه المصرى.

و يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وهى الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالى:

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سعر الدولار اليوم

51.2 جنيه للشراء.

51.3 جنيه للبيع.

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سعر اليورو الأوروبى اليوم

57.29 جنيه للشراء.

58.85 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم66.39 جنيه للشراء.67.43 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم165.64 جنيه للشراء.

167.63 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودى اليوم13.60 جنيه للشراء.‏‎ 13.66 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم13.92 جنيه للشراء.13.96 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطري اليوم12,99 جنيه للشراء.14.07 جنيه للبيع.



وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.