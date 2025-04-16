وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش الفرص المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين مع مسؤولين حكوميين في إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف اجتماعًا ثنائيًا مع معالي وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا إريك توهير، ناقش خلاله تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة في قطاعي الصناعة والتعدين.

وأكّد الاجتماع متانة العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، وأهمية تطوير التعاون وبناء الشراكات الفاعلة بين المملكة وإندونيسيا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبخاصة في القطاعين الصناعي والتعديني، بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، ويدعم التنمية المستدامة.

واستعرضت خلال الاجتماع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها، إضافة إلى الممكنات والخدمات التي تقدمها المملكة للمستثمرين.

وناقش الطرفان فرص التعاون في مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية، والفرص المتبادلة في مجال صناعة مكونات السيارات.

من جهة أخرى، اجتمع معالي وزير الصناعة مع المدير التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الإندونيسي سوكاتمو بادموسوكارسو، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم المصدرين وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين.

وشهد الخريّف توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التصدير والاستيراد الإندونيسي لتعزيز التعاون في مجال التصدير وتمكين الصادرات بين الجانبين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل العمودي.

ويأتي الاجتماعان ضمن الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا، التي تستهدف توسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتبادلة.

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