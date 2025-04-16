شكرا لقرائتكم خبر عن في 4 مناطق.. إحباط 6 عمليات لتهريب وترويج مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل

عمليتان في عسير

جدة والباحة

الإبلاغ عن المخالفين

الدمام - شريف احمد - إحبطت قوات الأمن 6 عمليات لتهريب وترويج مواد مخدرة في 4 مناطق.ألقت دوريات الأفواج الأمنية في منطقة جازان القبض على مواطن من لترويجه 7 كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل لجهة الاختصاص.كما ألقت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 140 كيلوجرامًا من نبات القات.واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب 24 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في محافظة الفرشة، وسُلمت إلى جهة الاختصاص.وأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب 465 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلمت المضبوطات إلى جهة الاختصاص.ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في محافظة جدة على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأوقفتهما واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحالتهما إلى جهة الاختصاص.ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في منطقة الباحة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأُحيل إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.