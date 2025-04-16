شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم مكة" يكرم أبناء الشهداء والمصابين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في قسم المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي اليوم، أبناء شهداء الواجب والمصابين، وذلك في حفل أقيم بمتحف صلح الحديبية في مكة المكرمة.

واجب وطني

واشتمل الحفل على عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية وكلمة لأبناء الشهداء، وفقرة قادة الوطن تحت عنوان "بعون الله نرعاكم"، ثم كلمة زوجة شهيد، وعرض مصور عن متحف الحديبية ومسابقات متنوعة.وعدّ مدير تعليم مكة المكرمة عبدالله الغنام تكريم أبناء شهداء الواجب والمصابين واجبًا وطنيًّا وصورة من صور التلاحم التي يفخر بها الوطن، معبرًا عن اعتزازه بكل ما يقدم لهذه الفئة الغالية.وأشار إلى أن هذا التكريم هو جزء بسيط مما تقدمه القيادة الرشيدة لجميع أبناء الشهداء والمصابين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.