شكرا لقرائتكم خبر عن "عقلية نادرة".. بوتين يشيد بإيلون ماسك ويشبهه ببطل سوفييتي والان نبدء بالتفاصيل

عقلية نادرة

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بالملياردير إيلون ماسك، قائلا لطلاب جامعيين، إنه يضاهي مهندس الصواريخ السوفياتية الأسطوري سيرغي كوروليف.وجاءت تعليقات بوتين وسط تقارب بين روسيا والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب التي يعد ماسك، مؤسس شركة سبايس إكس، أحد أركانها.وقال الرئيس الروسي للطلاب خلال زيارته جامعة بومان المختصة بالعلوم والهندسة في موسكو، "كما تعلمون، هناك رجل يعيش في الولايات المتحدة، هو إيلون ماسك، المولع بالمريخ".وأضاف: "هذا هو نوع الأشخاص الذين نادرا ما يظهرون بين البشر، ويكونون مسكونين بفكرة ما".وتابع: "إذا كان الأمر يبدو مذهلا حتى اليوم، فإن مثل هذه الأفكار غالبا ما تؤتي ثمارها بعد فترة، مثلما ظهرت أفكار كوروليف، وسائر روادنا، في الوقت المناسب".ويعد كوروليف أب برنامج الفضاء السوفياتي، حيث طوّر أول قمر اصطناعي باسم "سبوتنيك" وكذلك "فوستوك 1" الذي حمل رائد الفضاء الأول يوري غاغارين إلى الفضاء في عام 1961.